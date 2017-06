Bedrijfscomplex Koopvaardijweg 9 in Oosterhout verkocht

Een voormalige productie-site in Oosterhout is verkocht. Het complex aan de Koopvaardijweg 9 is gelegen op bedrijventerrein Weststad.

Het Kadaster meldt een koopsom van € 2,45 mln. Het bedrijfscomplex, gelegen op een perceel van 23.645m², omvat ruim 6.310m² VVO verdeeld over 3 kantoorgebouwen en 6 bedrijfshallen. De koper is Rietveld Onroerend Goed BV, gespecialiseerd in op- en overslag. Een groot gedeelte van de bestaande opstallen wordt gesloopt ten behoeve van buitenopslag en nieuwbouw. Van de Water Bedrijfsmakelaars trad op namens de verkoper.